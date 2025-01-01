Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Check Check

Haralds Farbbomben Massaker

JoynStaffel 3Folge 3
Haralds Farbbomben Massaker

Haralds Farbbomben MassakerJetzt kostenlos streamen

Check Check

Folge 3: Haralds Farbbomben Massaker

25 Min.Ab 6

Jan stellt Dronk als Pflegekraft für Udo ein. Die beiden verstehen sich blendend, sodass Udo wieder zu Hause einziehen und Jan seinen neuen Job am Flughafen antreten kann. Zusammen mit Sabine will er Deutschlands nachhaltigstes Eventcenter auf die Beine stellen. Die beiden bitten das Team um kreative Vorschläge. Harald übertreibt dabei allerdings etwas. Derweil hat Ingrid ein Date mit einem Fluggast namens Rosa bei Tang.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Check Check
Joyn
Check Check

Check Check

Alle 4 Staffeln und Folgen