Folge 6: Ertu Unchained

24 Min.Ab 6

Sabine steckt in der Klemme: Ihr Chef verlangt von ihr, Samira zu kündigen. Jan versucht vergeblich, sie vom Gegenteil zu überzeugen. Wenig später lässt er seiner Wut an ein paar Fahrrädern freien Lauf - und wird daraufhin von Strulli verhaftet. Derweil tut Ertu alles dafür, dass die Kündigung seiner Schwester rückgängig gemacht wird. Allerdings übertreibt er dabei komplett.

