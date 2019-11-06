Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Folge 3

Folge 3Jetzt kostenlos streamen

Checker Buddies - Niels und Icke testen Web-Tutorials

Folge 3: Folge 3

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Smartphone reparieren, einen Grill selberbauen oder in der Natur überleben - heutzutage gibt es im Internet für alles eine Anleitung. Aber wie gut sind diese Tutorials tatsächlich? Niels Peter Jensen und Christoph "ICKE" Dommisch (bekannt als Netman von #ranNFL) nehmen verschiedene Internetvideos unter die Lupe und testen diese im Selbstexperiment. Welche sind hot und welche einfach nur Schrott? Rechte: ProSieben MAXX

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Checker Buddies - Niels und Icke testen Web-Tutorials
ProSieben MAXX

Checker Buddies - Niels und Icke testen Web-Tutorials

Alle 2 Staffeln und Folgen