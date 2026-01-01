Checker Buddies - Niels und Icke testen Web-Tutorials
2 StaffelnAb 12
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Checker Buddies - Niels und Icke testen Web-Tutorials
Smartphone reparieren, einen Grill selberbauen oder in der Natur überleben - heutzutage gibt es im Internet für alles eine Anleitung. Aber wie gut sind diese Tutorials tatsächlich? Niels Peter Jensen und Christoph "ICKE" Dommisch (bekannt als Netman von #ranNFL) nehmen verschiedene Internetvideos unter die Lupe und testen diese im Selbstexperiment. Welche sind hot und welche einfach nur Schrott?
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: ProSieben MAXX
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