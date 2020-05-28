Christinas kalifornischer Traum
Folge vom 28.05.2020: Ein echtes Wellness-Bad
22 Min.Folge vom 28.05.2020
Ein Ehepaar renovierte auf eigene Faust fast sein ganze Haus. Nur noch das Schlafzimmer ist übrig. Sie hoffen, dass Christina das Bad der Master Suite in ihr Traum-Bad verwandelt - mit einer neuen Badewanne, modernen Fliesen und viel Stauraum für Beauty-Utensilien. Die Hausbesitzer erwartet ein Bad ihrer Träume!
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.