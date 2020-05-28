Immer noch kein Haus für ChristinaJetzt kostenlos streamen
Christinas kalifornischer Traum
Eine Familie zieht in ein eigenes Haus in der Küstengemeinde Anna Maria Island in Florida. Christina verhilft dem Haus zu einem modernen Look mit Beach Feeling. Sie krempelt die Küche um und unterstreicht den Mid-Century-Geschmack der Eigentümer. Christinas zweites Projekt - ein Haus für sich und ihre Familie zu finden - gestaltet sich derweil schwerer als gedacht. Die Unternehmerin und Mutter wird ungeduldig.
