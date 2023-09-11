Folge vom 11.09.2023
Eine Falttür ist nie genugJetzt kostenlos streamen
Christinas kalifornischer Traum
Folge vom 11.09.2023: Eine Falttür ist nie genug
45 Min.Folge vom 11.09.2023
Christina hilft einem Ehepaar bei der Umgestaltung ihrer Küche, damit sich die fünfköpfige Familie besser innerhalb des Raums bewegen kann und mehr Platz für Gäste hat. Mit einem Budget von 150.000 Dollar reißt Christina die komplette Küche heraus und schafft mit hellen Farben, einem neuen Boden und einem offenen Indoor-Outdoor-Lebensgefühl eine moderne Traumküche. Außerdem planen Christinas beste Freundin Cassie und ihr Mann James eine Überraschung für Christina im Vorfeld der ersten Geburtstagsfeier ihrer Tochter.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.