Folge vom 21.08.2023
Mikes SpaßpoolJetzt kostenlos streamen
Christinas kalifornischer Traum
Folge vom 21.08.2023: Mikes Spaßpool
44 Min.Folge vom 21.08.2023
Nachdem sie letztes Jahr die Küche und das Wohnzimmer von Mark und Michelle umgestaltet haben, kehren Christina und ihr Team zurück, um die Zen-Atmosphäre in den Rest ihres Hauses zu bringen und beide Badezimmer zu renovieren. Und auf einer Poolparty in Dana Point treffen Christina und Josh auf ein Paar, für die sie den perfekten Rückzugsort im Freien gestalten, wobei Christina die unterschiedlichen Design-Vorlieben des Paares unter einen Hut bekommen muss. Außerdem sprechen Christina und Josh über ihre berufliche Zukunft, um mehr Zeit auf dem Land verbringen zu können.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.