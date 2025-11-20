Zum Inhalt springenBarrierefrei
Code Zero: Polizisten in Lebensgefahr

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 1vom 20.11.2025
Gefahr auf dem Land

Code Zero: Polizisten in Lebensgefahr

Folge 1: Gefahr auf dem Land

41 Min.Folge vom 20.11.2025Ab 12

Auf einem abgelegenen Hügel in der Nähe von Newbury kämpfen zwei Polizisten um ihr Leben. Wird die kilometerweit entfernte Verstärkung rechtzeitig eintreffen, um das schlimmste zu verhindern?

Code Zero: Polizisten in Lebensgefahr
Kabel Eins Doku

Code Zero: Polizisten in Lebensgefahr

