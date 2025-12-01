Code Zero: Polizisten in Lebensgefahr
Folge 4: Eine tückische Falle
43 Min.Folge vom 11.12.2025Ab 12
Die Polizisten werden heute in eine tückische Falle gelockt. Ein Mann schaltet einen Notruf wegen vermeintlicher Nachbarsstreitigkeiten, doch in Wahrheit hat er es auf die Gesetzeshüter abgesehen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Code Zero: Polizisten in Lebensgefahr
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Reality, Dokumentation
Produktion:GB, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ITV Global Entertainment