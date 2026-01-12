Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Comedy Allstars - Meilensteine des Humors

Das Comedy-Insiderwissen | Comedy Allstars - Meilensteine des Humors

ProSiebenStaffel 2Folge 4vom 12.01.2026
Das Comedy-Insiderwissen | Comedy Allstars - Meilensteine des Humors

Das Comedy-Insiderwissen | Comedy Allstars - Meilensteine des HumorsJetzt kostenlos streamen

Comedy Allstars - Meilensteine des Humors

Folge 4: Das Comedy-Insiderwissen | Comedy Allstars - Meilensteine des Humors

92 Min.Folge vom 12.01.2026Ab 12

Egal ob musikalisches Entertainment oder Parodien, diese Comedians wissen genau, wie sie Menschen zum Lachen bringen. Max Giermann, Ilka Bessin, Michael Kessler, Gaby Köster und viele mehr teilen ihre Erfolgsgeschichten und sorgen für Nostalgie.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Comedy Allstars - Meilensteine des Humors
ProSieben
Comedy Allstars - Meilensteine des Humors

Comedy Allstars - Meilensteine des Humors

Alle 1 Staffeln und Folgen