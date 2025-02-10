Comedy Allstars - Meilensteine des Humors
2 StaffelnAb 12
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Comedy Allstars - Meilensteine des Humors
ProSieben feiert Deutschlands Comedy und blickt zurück auf die witzigsten und besten Momente der letzten drei Jahrzehnte - von der "Bullyparade" über "Die Wochenshow" und "Stromberg" bis hin zu "CIRCUS HALLIGALLI" und "LOL".
Genre:Mini-Serie, Comedy, Unterhaltung
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: BRAINPOOL Entertainment GmbH & © Season 2: Brainpool Entertainment GmbH
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