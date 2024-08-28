comedystreet
Folge 5: Einfach mal ablassen
23 Min.Folge vom 28.08.2024Ab 12
Simon Gosejohann, Sandra Sprünken und Marco Gianni spielen ahnungslosen Passanten Streiche. Außerdem stellen sie sich wieder einer Challenge: Sie sollen möglichst lange die Hand von einem fremden Menschen halten.
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Comedy
Produktion:DE, 2002
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben