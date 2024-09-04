Sherlock und Dr. WatsonJetzt kostenlos streamen
comedystreet
Folge 9: Sherlock und Dr. Watson
23 Min.Folge vom 04.09.2024Ab 12
Simon Gosejohann und seine Kollegen legen ahnungslose Passanten rein. Außerdem stellen sie sich wieder einer Herausforderung: Wer schafft es, Passanten möglichst lange davon abzuhalten einen Zebrastreifen zu überqueren?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
comedystreet
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Comedy
Produktion:DE, 2002
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben