Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Community

Die Magie des Tisches

ProSieben FUNStaffel 3Folge 1
Joyn Plus
Die Magie des Tisches

Die Magie des TischesJetzt ohne Werbung streamen

Community

Folge 1: Die Magie des Tisches

21 Min.Ab 12

Jeff will eigentlich Pierce aus der Lerngruppe kicken, doch der Schuss geht nach hinten los: Stattdessen fliegt er selbst aus der Lerngruppe! Abed hat währenddessen mit schlechten Nachrichten bezüglich seiner Lieblingsserie "Cougar Town" zu kämpfen. Chang träumt ebenfalls von der Rückkehr in die Lerngruppe, vor allem aber von einem Job und einer Wohnung, da er mittlerweile in den Lüftungsschächten haust.

Alle Staffeln im Überblick

Community
ProSieben FUN
Community

Community

Alle 6 Staffeln und Folgen