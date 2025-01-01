Community
Folge 1: Die Magie des Tisches
21 Min.Ab 12
Jeff will eigentlich Pierce aus der Lerngruppe kicken, doch der Schuss geht nach hinten los: Stattdessen fliegt er selbst aus der Lerngruppe! Abed hat währenddessen mit schlechten Nachrichten bezüglich seiner Lieblingsserie "Cougar Town" zu kämpfen. Chang träumt ebenfalls von der Rückkehr in die Lerngruppe, vor allem aber von einem Job und einer Wohnung, da er mittlerweile in den Lüftungsschächten haust.
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH
