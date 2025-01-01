Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben FUNStaffel 3Folge 10
21 Min.

Abed möchte mit all seinen Freunden Weihnachten verbringen und ein "Inspector-Spacetime-Weihnachts-Special" anschauen, aber die anderen sind nicht in Feiertagslaune. Doch als der aktuelle Glee-Club, der auf Werbe-Tour für die Weihnachtsaufführung in der Cafeteria singt, durch eine einstweilige Verfügung wegen Urheberrechtsverletzung ausfällt, wendet sich das Blatt. Nach und nach werden die Freunde vom Glee-Fieber erfasst und proben begeistert für die Aufführung ...

ProSieben FUN
