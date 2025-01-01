Weihnachten mit dem Glee-ClubJetzt ohne Werbung streamen
Community
Folge 10: Weihnachten mit dem Glee-Club
21 Min.
Abed möchte mit all seinen Freunden Weihnachten verbringen und ein "Inspector-Spacetime-Weihnachts-Special" anschauen, aber die anderen sind nicht in Feiertagslaune. Doch als der aktuelle Glee-Club, der auf Werbe-Tour für die Weihnachtsaufführung in der Cafeteria singt, durch eine einstweilige Verfügung wegen Urheberrechtsverletzung ausfällt, wendet sich das Blatt. Nach und nach werden die Freunde vom Glee-Fieber erfasst und proben begeistert für die Aufführung ...
Alle Staffeln im Überblick
Community
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren