Folge 11: Die Geschäftsidee
Andre schlägt vor, dass er und Shirley erneut heiraten - ein Hochzeitsdatum wird festgesetzt. Britta und Annie planen sofort eifrig die Hochzeit, und Jeff bereitet sich auf die Hochzeitsrede vor. Währenddessen stellen Shirley und Pierce Studienleiter Pelton einen Businessplan für ein Sandwichgeschäft in der Cafeteria vor. Ob der Aufregung vergisst Shirley beinahe ihre Hochzeitsprobe und kommt zu spät. Es kommt zum Streit zwischen ihr und ihrem Zukünftigen ...
