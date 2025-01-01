Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 3Folge 12
Folge 12: Die Doppelgänger

21 Min.Ab 6

Jeff hat sich während der Ferien Tabletten gegen seine Ängste verschreiben lassen und verfügt jetzt über ein ausgeprägtes Ego ... Abed hat ein neues - kostspieliges - Hobby: Er mietet sich Promi-Doppelgänger und dreht mit ihnen Filmszenen. Als seine Schulden ins Unermessliche steigen, erklären sich seine Freunde bereit, für die Agentur als Doppelgänger zu arbeiten. Doch die erste Veranstaltung für die sie gebucht sind, läuft gleich aus dem Ruder ...

