Folge 13: Kissen oder Decken?
21 Min.
In Greendale eröffnet eine Subway-Filiale! Shirley ist sauer, denn eigentlich wollte sie einen kleinen Sandwichladen aufmachen. Pierce findet eine College-Regel, die besagt, dass nur ein Greendale-Student einen Laden auf dem Campus eröffnen darf ... Währenddessen bauen Abed und Troy - um der Termitenbekämpfung zu entgehen - erneut eine Burg, diesmal allerdings aus Kissen. Laybourne stachelt Troy jedoch so an, dass dieser einen Streit mit Abed beginnt: Decken- vs. Kissenburg.
