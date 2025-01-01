Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben FUNStaffel 3Folge 13
Folge 13: Kissen oder Decken?

21 Min.

In Greendale eröffnet eine Subway-Filiale! Shirley ist sauer, denn eigentlich wollte sie einen kleinen Sandwichladen aufmachen. Pierce findet eine College-Regel, die besagt, dass nur ein Greendale-Student einen Laden auf dem Campus eröffnen darf ... Währenddessen bauen Abed und Troy - um der Termitenbekämpfung zu entgehen - erneut eine Burg, diesmal allerdings aus Kissen. Laybourne stachelt Troy jedoch so an, dass dieser einen Streit mit Abed beginnt: Decken- vs. Kissenburg.

