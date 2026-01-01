Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
ProSieben FUNStaffel 3Folge 15
Folge 15: Vampire und andere Dämonen

21 Min.

Auf dem College-Parkplatz macht ein Jahrmarkt Station. Brittas Ex-Freund arbeitet an einem Schießstand, doch sie will ihn auf keinen Fall wiedersehen. Sie gibt Annie sogar ihr Handy, damit sie nicht in Versuchung gerät, den Mann anzurufen. Da der Ex auch noch Blade heißt, wird er die neue Zielscheibe für die Späße der Lerngruppe. Selbstverständlich wird auch der gleichnamige Vampirfilm angesehen ...

ProSieben FUN
