Folge 15: Vampire und andere Dämonen
21 Min.
Auf dem College-Parkplatz macht ein Jahrmarkt Station. Brittas Ex-Freund arbeitet an einem Schießstand, doch sie will ihn auf keinen Fall wiedersehen. Sie gibt Annie sogar ihr Handy, damit sie nicht in Versuchung gerät, den Mann anzurufen. Da der Ex auch noch Blade heißt, wird er die neue Zielscheibe für die Späße der Lerngruppe. Selbstverständlich wird auch der gleichnamige Vampirfilm angesehen ...
