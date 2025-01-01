Community
Folge 16: Das Traumatorium
21 Min.
Als der Biologiekurs ausfällt, treten die Studenten eine dreistündige Mittagspause an. Annie sorgt dafür, dass Troy und Britta zusammen essen gehen, weil sie hofft, dass sich die beiden verlieben. Sie lenkt in der Zeit Abed dadurch ab, dass er ihr das Traumatorium zeigen darf. Doch Annie ist eine Katastrophe als Partnerin von "Inspector Spacetime", so dass Abed schnell die Lust an Weltraumszenarien verliert. Stattdessen geht er auf eine Odyssee durch Raum und Zeit ...
Community
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH
