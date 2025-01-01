Community
Folge 17: Law & Order: Greendale
20 Min.Ab 6
Annie ist bestürzt und erbost zugleich: Im Labor findet sie ihre liebevoll gezüchtete Pflanze auf dem Boden vor - zerquetscht und zerdrückt. Ihre Hoffnung auf eine Eins für ihre hervorragende Arbeit, die sie zusammen mit Jeff und Marshall zu bewältigen hatte, ist dahin. Doch wer steckt hinter der verwerflichen Tat - dem Mord einer zarten Yams-Pflanze? Die Freunde beginnen aufgeregt, zu recherchieren, ganz im Stile von "Law & Order". Und bald gibt es erste Verdächtige ...
Alle Staffeln im Überblick
Community
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren