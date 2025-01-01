Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 17: Law & Order: Greendale

20 Min.Ab 6

Annie ist bestürzt und erbost zugleich: Im Labor findet sie ihre liebevoll gezüchtete Pflanze auf dem Boden vor - zerquetscht und zerdrückt. Ihre Hoffnung auf eine Eins für ihre hervorragende Arbeit, die sie zusammen mit Jeff und Marshall zu bewältigen hatte, ist dahin. Doch wer steckt hinter der verwerflichen Tat - dem Mord einer zarten Yams-Pflanze? Die Freunde beginnen aufgeregt, zu recherchieren, ganz im Stile von "Law & Order". Und bald gibt es erste Verdächtige ...

