Folge 18: The Greendale Seven
20 Min.Ab 6
Star-Burns ist verstorben, und Abed ist damit beschäftigt ein Gedenk-Video über ihn zu drehen. Während Jeff die Sache gut wegsteckt, leistet Britta bei ihren Freunden Trauerarbeit, ganz so, wie sie es in ihrem Psychologiekurs gelernt hat. Bei der Greendale-Trauerfeier kommt es dann allerdings zu massiven Ausschreitungen, die von Chang und seinen Helfern brutal niedergeschlagen werden. Die Greendale Seven geraten ins Visier der Schulbehörde ...
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH
