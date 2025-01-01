Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Greendale Seven

ProSieben FUNStaffel 3Folge 18
The Greendale Seven

Community

Folge 18: The Greendale Seven

20 Min.Ab 6

Star-Burns ist verstorben, und Abed ist damit beschäftigt ein Gedenk-Video über ihn zu drehen. Während Jeff die Sache gut wegsteckt, leistet Britta bei ihren Freunden Trauerarbeit, ganz so, wie sie es in ihrem Psychologiekurs gelernt hat. Bei der Greendale-Trauerfeier kommt es dann allerdings zu massiven Ausschreitungen, die von Chang und seinen Helfern brutal niedergeschlagen werden. Die Greendale Seven geraten ins Visier der Schulbehörde ...

