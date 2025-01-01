Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Community

Verfurzte Nationen

ProSieben FUNStaffel 3Folge 2
Joyn Plus
Verfurzte Nationen

Verfurzte NationenJetzt ohne Werbung streamen

Community

Folge 2: Verfurzte Nationen

21 Min.Ab 12

Annie wird im Politologiekurs mit ihrer asiatischen Doppelgängerin Annie Kim konfrontiert. Ihre freundschaftliche Annährung schlägt bald in Hass um, als sie merkt, dass das Mädchen ihre Idee zu einer Planspiel-UN geklaut hat. Doch ihre Studiengruppe steht ihr geschlossen zur Seite ... Chang, der für die Sicherheit auf dem Campus zuständig ist, gerät mit Britta aneinander, die mal wieder für massive Unruhe und Trubel sorgt.

Alle Staffeln im Überblick

Community
ProSieben FUN
Community

Community

Alle 6 Staffeln und Folgen