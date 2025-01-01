Community
Folge 2: Verfurzte Nationen
21 Min.Ab 12
Annie wird im Politologiekurs mit ihrer asiatischen Doppelgängerin Annie Kim konfrontiert. Ihre freundschaftliche Annährung schlägt bald in Hass um, als sie merkt, dass das Mädchen ihre Idee zu einer Planspiel-UN geklaut hat. Doch ihre Studiengruppe steht ihr geschlossen zur Seite ... Chang, der für die Sicherheit auf dem Campus zuständig ist, gerät mit Britta aneinander, die mal wieder für massive Unruhe und Trubel sorgt.
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
