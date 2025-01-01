Community
Folge 20: Das andere Universum
21 Min.Ab 6
Der Vater von Pierce ist verstorben und schickt seinen Vermögensverwalter, um Pierce sein Erbe auszuhändigen. Doch zuerst muss der sich samt seinen Freunden in ein Videospiel begeben und in einer Abenteuerwelt gegen Gilbert, den Vermögensverwalter, antreten. Wer zuerst auf dem Hawthorne-Thron sitzt, bekommt das Erbe! Ein spannendes Rennen in einer skurrilen Pac-Man-Welt aus den 1980er Jahren beginnt ...
