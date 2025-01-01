Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben FUNStaffel 3Folge 20
Folge 20: Das andere Universum

21 Min.Ab 6

Der Vater von Pierce ist verstorben und schickt seinen Vermögensverwalter, um Pierce sein Erbe auszuhändigen. Doch zuerst muss der sich samt seinen Freunden in ein Videospiel begeben und in einer Abenteuerwelt gegen Gilbert, den Vermögensverwalter, antreten. Wer zuerst auf dem Hawthorne-Thron sitzt, bekommt das Erbe! Ein spannendes Rennen in einer skurrilen Pac-Man-Welt aus den 1980er Jahren beginnt ...

