Folge 22: Duell in der Sonnenkammer
21 Min.Ab 6
Shirleys Sandwichladen darf endlich auf dem Campus eröffnen. Doch schnell kommt es zwischen Pierce und Shirley zum ersten Streit: Wer soll den Vertrag unterzeichnen? Pierce finanziert das Projekt zwar, doch das Geschäft war Shirleys Idee. Die Sache landet schließlich vor dem Richter. Shirley bitte Jeff, sie als Anwalt zu vertreten. Nach einigem Zögern willigt er ein und trifft vor Gericht prompt auf seinen Erzfeind Alan aus seiner alten Kanzlei ...
