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Todd ist schuld!

ProSieben FUNStaffel 3Folge 3vom 10.01.2024
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Folge 3: Todd ist schuld!

21 Min.Folge vom 10.01.2024Ab 6

Im Biologiekurs soll ein Terrarium gebaut werden - sie sollen immer paarweise zusammenarbeiten. Den Freunden aus der Lerngruppe stößt es übel auf, dass ihnen fremde Partner zugewiesen werden. Doch schließlich gelingt es ihnen, den Professor umzustimmen. Doch Pierce bleibt am unbeliebten Todd hängen ... Chang will endlich Detektiv werden, stößt damit aber bei seinem Vorgesetzten auf taube Ohren. Doch er steigert sich immer mehr in seine neue Rolle hinein ...

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