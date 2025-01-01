Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben FUNStaffel 3Folge 4
Folge 4: Chaostheorie

21 Min.Ab 12

Troy und Abed haben ihre Freunde aus der Lerngruppe in ihr neues Apartment eingeladen. Sie bestellen Pizza und spielen Yahtzee. Weil der Summer kaputt ist, beschließen sie, den Würfel entscheiden zu lassen, wer runtergehen muss und die Pizzen heraufholen soll. Abed weist auf die Gefahr hin, dass Jeff mit diesem Spiel verschiedene Zeitstränge schafft, aber niemand nimmt seinen Einwurf ernst - mit verheerenden Folgen ...

