Community
Folge 5: Das Lerngruppenmassaker
21 Min.Ab 12
Britta macht für ihren Psychologiekurs einen anonymen Persönlichkeitstest mit ihren Freunden - ohne deren Wissen. Das Ergebnis zeigt, dass einer in der Gruppe ziemlich gestört ist. Um den vermeintlichen Psychopathen zu entlarven, lässt sie sich auf einer Vor-Halloweenparty die Lieblingshorrorgeschichte von jedem erzählen. Das Ergebnis ist mehr als gruselig ...
Community
