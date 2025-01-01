Schwulsein für FortgeschritteneJetzt ohne Werbung streamen
Community
Folge 6: Schwulsein für Fortgeschrittene
21 Min.Ab 12
Die Feuchttücher von Pierce werden dank eines Musikvideos zum strahlenden Symbol der Schwulenszene. Das bringt nicht nur ordentlich Umsatz, sondern Pierce beschließt außerdem, eine spezielle Produktlinie zu kreieren und auf einer Schwulenparty in Greendale vorzustellen. Doch dann taucht sein strenger Vater auf ... Troy hat ganz andere Sorgen: Durch sein technisches Talent gerät er zwischen die Fronten der Klempner und der geheimen Klimaanlagenreparaturbruderschaft.
Alle Staffeln im Überblick
Community
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren