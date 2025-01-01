Community
Folge 7: Die Kunst, umzuziehen
21 Min.
Annie beschließt, bei Troy und Abed einzuziehen. Selbstverständlich erklärt sich die Lerngruppe bereit, ihr beim Umzug zu helfen. Doch dann wird Annie klar, was für Kindsköpfe die beiden Jungs eigentlich sind - und sie nimmt wieder Abstand von der Idee. Dean Pelton entdeckt Jeff im Einkaufszentrum und erpresst ihn umgehend: Jeff muss einen ganzen Nachmittag mit ihm verbringen ...
Alle Staffeln im Überblick
Community
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren