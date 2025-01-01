Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Kunst, umzuziehen

ProSieben FUNStaffel 3Folge 7
Folge 7: Die Kunst, umzuziehen

21 Min.

Annie beschließt, bei Troy und Abed einzuziehen. Selbstverständlich erklärt sich die Lerngruppe bereit, ihr beim Umzug zu helfen. Doch dann wird Annie klar, was für Kindsköpfe die beiden Jungs eigentlich sind - und sie nimmt wieder Abstand von der Idee. Dean Pelton entdeckt Jeff im Einkaufszentrum und erpresst ihn umgehend: Jeff muss einen ganzen Nachmittag mit ihm verbringen ...

