Folge 8: Der Weiberfilm
21 Min.Ab 6
Studienleiter Pelton soll einen Werbespot für das College drehen. Als der Schauspieler Luis Guzmán, ein ehemaliger Greendale-Student, an dem Spot mitwirken will, gerät das Projekt außer Kontrolle. Pelton will nun ein Meisterwerk schaffen - und dreht völlig durch! Schließlich lassen ihn sogar seine Studenten im Stich, weil er völlig übertrieben hat. Doch was soll er nun dem Vorstand präsentieren? Glücklicherweise hat Abed die Dreharbeiten für eine Dokumentation mitgefilmt ...
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 2009
6
