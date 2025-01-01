Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kickerkönige

Staffel 3Folge 9
Kickerkönige

Folge 9: Kickerkönige

21 Min.Ab 6

Jeff wird von drei deutschen Austauschstudenten zum Kickern herausgefordert, ein Hobby, dem er seit seiner Kindheit nicht mehr gefrönt hat. Er bittet daher Shirley, die ein großes Kickertalent ist, ihn zu trainieren. Schließlich gesteht er auch, warum er den Kickertisch mittlerweile meidet ... Unterdessen zerbricht Annie versehentlich beim Putzen die heiß geliebte und sehr teure Batman-DVD von Abed. Sie inszeniert einen Einbruch, um ihre Tat zu vertuschen ...

