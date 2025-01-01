Der beste Spieler der Welt / Was Mädchen mögenJetzt kostenlos streamen
Cosmo und Wanda
Folge 13: Der beste Spieler der Welt / Was Mädchen mögen
24 Min.
Tim wünscht sich, dass Chester zum größten Baseball-Spieler aller Zeiten wird. Das hat jedoch Auswirkungen auf die Freundschaft. Trixie hat Geburtstag. Timmy möchte in ein Mädchen verwandelt werden, um so herauszufinden, was das beste Geschenk ist.
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment