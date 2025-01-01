Kinn hoch / Auf den Hund gekommenJetzt kostenlos streamen
Cosmo und Wanda
Folge 3: Kinn hoch / Auf den Hund gekommen
23 Min.
Timmy wünscht sich, dass sein Comic-Held echt wird. Das war kein guter Wunsch, denn sein Held fällt in eine Identitätskrise. Timmy findet es unfair, dass Vicky gemein zu ihm ist, den Hund aber vergöttert. Nun wünscht er sich in den Körper des Hundes.
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment