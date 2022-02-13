Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Countdown im Miniatur Wunderland: Rekordprojekt Rio

Expansion in Hamburg: Rekordprojekt Rio im Miniatur Wunderland

Kabel EinsStaffel 1Folge 1vom 13.02.2022
Expansion in Hamburg: Rekordprojekt Rio im Miniatur Wunderland

Expansion in Hamburg: Rekordprojekt Rio im Miniatur WunderlandJetzt kostenlos streamen

Countdown im Miniatur Wunderland: Rekordprojekt Rio

Folge 1: Expansion in Hamburg: Rekordprojekt Rio im Miniatur Wunderland

89 Min.Folge vom 13.02.2022

Es ist ein absolutes Rekordprojekt, das es so noch nie im Miniatur Wunderland gegeben hat: Die Welt "Rio de Janeiro" setzt neue Maßstäbe und ist für die Verantwortlichen der beliebtesten Touristenattraktion Deutschlands und größten Modelleisenbahn der Welt einzigartig. Kabel Eins hat die Entstehung der 50 Quadratmeter großen Miniversion der brasilianischen Millionen-Metropole über vier Jahre lang hautnah begleitet.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Countdown im Miniatur Wunderland: Rekordprojekt Rio
Kabel Eins
Countdown im Miniatur Wunderland: Rekordprojekt Rio

Countdown im Miniatur Wunderland: Rekordprojekt Rio

Alle 1 Staffeln und Folgen