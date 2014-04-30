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Couponing Extrem

Michelle/Kelly

TLCFolge vom 30.04.2014
Michelle/Kelly

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Couponing Extrem

Folge vom 30.04.2014: Michelle/Kelly

22 Min.Folge vom 30.04.2014Ab 6

Kelly aus Kalifornien muss der ganzen Familie unter die Arme greifen, weil ihre Tochter, ihr kranker Vater und ihr körperbehinderter Bruder finanzielle Unterstützung benötigen. Mit einem schmalen Budget von nur 50 Dollar im Monat - und jeder Menge Coupons - kann sie alle mit Lebensmitteln versorgen. Michelle aus North Carolina sieht sich selbst als Coupon-Queen und zahlt nie den vollen Preis. Sobald sie Gutscheine in die Finger bekommt, zieht die Mutter von zwei Kindern in die Supermärkte und räumt dort die Regale leer. Doch ihre Teeny-Tochter kann diese Leidenschaft nicht teilen.

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