Couponing Extrem
Folge vom 02.05.2014: April/Carla
22 Min.Folge vom 02.05.2014Ab 6
April aus Pennsylvania ist Hausfrau und Mutter von sieben Teenagern, die sie sehr streng erzieht. Da das Geld meistens knapp ist, bleiben April kaum 100 Dollar im Monat, um die Familie zu ernähren. Doch die patente Frau kauft nie ohne Coupons ein und schafft es auf diese Weise auch eine Gruppe bedürftiger Gemeindemitglieder mit Essen zu versorgen. Carla aus North Dakota sitzt in Sachen Gutscheine direkt an der Quelle. Deshalb ist es für sie ein Kinderspiel eine Dinnerparty für 20 Gäste zum Nulltarif zu organisieren.
Genre:Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.