Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Cover Up

Für immer peinlich? Fan‑Tattoos, Typo‑Fails und verhunzte Motive

sixxStaffel 1Folge 1vom 15.08.2020
Für immer peinlich? Fan‑Tattoos, Typo‑Fails und verhunzte Motive

Für immer peinlich? Fan‑Tattoos, Typo‑Fails und verhunzte MotiveJetzt kostenlos streamen

Cover Up

Folge 1: Für immer peinlich? Fan‑Tattoos, Typo‑Fails und verhunzte Motive

26 Min.Folge vom 15.08.2020Ab 12

Ob Arschgeweih, den Namen der Ex oder das Ergebnis einer durchzechten Nacht - viele Menschen, die ihr Tattoo einst stolz auf der Haut trugen, bereuen heute das dauerhafte Motiv. Doch Rettung naht: "Cover-Up"-Coach Ronja Block (27) arbeitet seit 12 Jahren in ihrem Beruf und besitzt drei Tattoo-Studios in Göttingen, Paderborn und Kassel. In ihrem Team findet sie für jedes ungewünschte Bildchen den passenden Cover-Up-Tätowierer.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Cover Up
sixx
Cover Up

Cover Up

Alle 3 Staffeln und Folgen