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Cover Up

Cover Up Spezial - Conventions weltweit

sixxStaffel 1Folge 4vom 08.01.2022
Cover Up Spezial - Conventions weltweit

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Cover Up

Folge 4: Cover Up Spezial - Conventions weltweit

26 Min.Folge vom 08.01.2022Ab 6

Ob Arschgeweih, den Namen der Ex oder das Ergebnis einer durchzechten Nacht - viele Menschen, die ihr Tattoo einst stolz auf der Haut trugen, bereuen heute das dauerhafte Motiv. Doch Rettung naht: "Cover-Up"-Coach Ronja Block (27) arbeitet seit 12 Jahren in ihrem Beruf und besitzt drei Tattoo-Studios in Göttingen, Paderborn und Kassel. In ihrem Team findet sie für jedes ungewünschte Bildchen den passenden Cover-Up-Tätowierer.

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