Die 10 ausgefallensten Jobs Amerikas

Kabel EinsStaffel 1Folge 3vom 30.01.2025
45 Min.Folge vom 30.01.2025Ab 12

Bei "Crazy USA" dreht sich heute alles um die verrückte Welt der Berufe! "Kabel Eins" bereist das Land und stellt die zehn ausgefallensten Jobs vor, die die USA zu bieten haben. Von einem Chiropraktiker für Tiere über einen Jesus-Darsteller, der Geburtstagsbotschaften verkauft, bis hin zu einer Voodoo-Priesterin. Was die Amerikaner nicht alles tun, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen.

