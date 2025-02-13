Die 10 beeindruckendsten Erfindungen AmerikasJetzt kostenlos streamen
Crazy USA
Folge 5: Die 10 beeindruckendsten Erfindungen Amerikas
45 Min.Folge vom 13.02.2025Ab 6
Wenn amerikanische Verrücktheit auf Innovationsgeist trifft: Diese Woche geht's bei "Crazy USA" um die beeindruckendsten Erfindungen des Landes. Wie schläft es sich in einem Hundebett für Menschen? Seit wann gibt es unsichtbare Tattoos? Und was ist ein "Squatty Potty"?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Crazy USA
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reise
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins