Creators World
Folge 3: Hatschka
16 Min.Folge vom 08.09.2023Ab 12
Georg Hatschka und Ken brennen für die Nische der Fighting Games. Unbeachtet von der allgemeinen Esports-Szene, hecken sie einen Plan aus, der Österreich über Nacht zum internationalen Hotspot machen soll.
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4