Creators World
Folge 4: Veyla
17 Min.Folge vom 08.09.2023Ab 12
Veyla und Krokoboss nutzen Twitch als Sprungbrett ins Creator Becken. Hier unterhalten und begeistern sie ihre Fans rund um die Uhr. Es bleibt ihnen auch nichts anderes übrig, schließlich schwimmt man mit tausenden Konkurrenten um die Wette.
Genre:Tragikomödie
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4