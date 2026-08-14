Staffel 13Folge 6vom 14.08.2026
Spagat-Sprung-ProbeJetzt kostenlos streamen
Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team
Folge 6: Spagat-Sprung-Probe
40 Min.Folge vom 14.08.2026Ab 12
Zuerst lernen die Kandidatinnen die berühmte Kickline und den Spagat-Sprung. Danach müssen sie Jays Fitnesstest bestehen. Zum Schluss erfüllen sich die Mädels einen Traum, als sie die legendäre Uniform anprobieren dürfen.
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Alle Staffeln im Überblick
Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Cheerleading
Produktion:US, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11-16: MTV Germany