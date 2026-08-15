Staffel 13Folge 7vom 15.08.2026
Der Große TanzJetzt kostenlos streamen
Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team
Folge 7: Der Große Tanz
40 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12
Nick Florez, Choreograf für Katy Perry, Pink und den Super Bowl, schaut bei den Proben vorbei. Für die Show Group müssen Kelli und Judy die Besten der Besten auswählen. Unfälle passieren, aber Katie Schaar ist da, um sie zu verhindern.
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Alle Staffeln im Überblick
Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Cheerleading
Produktion:US, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11-16: MTV Germany