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Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team

MTV liveStaffel 13Folge 7vom 15.08.2026
Der Große Tanz

Der Große TanzJetzt kostenlos streamen

Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team

Folge 7: Der Große Tanz

40 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12

Nick Florez, Choreograf für Katy Perry, Pink und den Super Bowl, schaut bei den Proben vorbei. Für die Show Group müssen Kelli und Judy die Besten der Besten auswählen. Unfälle passieren, aber Katie Schaar ist da, um sie zu verhindern.

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