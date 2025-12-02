Staffel 16Folge 1vom 02.12.2025
Zeig, was du kannstJetzt kostenlos streamen
Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team
Folge 1: Zeig, was du kannst
42 Min.Folge vom 02.12.2025Ab 6
Die Kandidatinnen - die meisten und besten bisher - müssen die Jurorinnen unter anderen mit Solotänzen beeindrucken, um weiterzukommen. Mit Melissa Rycroft.
Weitere Folgen in Staffel 16
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Cheerleading
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© MTV