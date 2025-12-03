Staffel 16Folge 2vom 03.12.2025
Die erste ProbeJetzt kostenlos streamen
Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team
Folge 2: Die erste Probe
40 Min.Folge vom 03.12.2025Ab 6
Melissa Rycroft schaut sich die erste Probe an, um Kandidatinnen für ihr Mentor-Programm zu finden. Brittany Perry-Russell rüttelt die Kandidatinnen mit ihrer Choreo wach. Mit Melissa Rycroft und Brittany Perry-Russell.
Weitere Folgen in Staffel 16
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Cheerleading
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© MTV