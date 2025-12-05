Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team

MTVStaffel 16Folge 4vom 05.12.2025
Ein Social-Media-Fauxpas

Folge 4: Ein Social-Media-Fauxpas

40 Min.Folge vom 05.12.2025Ab 6

Denise DiCharry will mit ihrer anspruchsvollen Choreo herausfinden, wer schnell mithalten kann. Kelli lernt die Neuen während der Anprobe besser kennen. Führt ein unpassender Social-Media-Post zum Rauswurf einer Kandidatin?

