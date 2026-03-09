Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dangerous Food

Phantom-Chilis und Knochenbrecher-Krabben

GalileoStaffel 2Folge 2vom 09.03.2026
29 Min.Folge vom 09.03.2026Ab 12

Profi-Kletterer Moritz Hans taucht in die gefährlichen Mangrovensümpfe Australiens ein, um die berüchtigte Mudcrab zu jagen - eine aggressive Riesenkrabbe mit Scheren, die mühelos Kokosnüsse knacken und Finger abkneifen können. Parallel dazu begibt sich YouTuberin Kim Caramella auf die abgelegenen japanischen Bonin-Inseln, um die mysteriöse Phantom Chili zu finden - eine winzige Schote von legendärer Schärfe, die selbst den lokalen Farmern den Atem raubt.

Galileo
